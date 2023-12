Da febbraio 2024 torna a Cantalupo di Cerro Maggiore il Mercato contadino di Slow food con prodotti locali e di qualità.

A febbraio torna il mercato contadino di Slow food

Dopo un intenso lavoro di coordinamento tra Comune di Cerro Maggiore e Slow Food Legnano APS si è finalmente arrivati a definire un protocollo d'intesa su cui strutturare il progetto che vedrà protagonista Cantalupo ed i prodotti agroalimentari locali di qualità.

Nei prossimi mesi, per la precisione da febbraio 2024, arriverà anche a Cantalupo il Mercato Contadino di Slow Food Legnano APS. Un progetto ambizioso, che si prefigge come obiettivo la valorizzazione dei prodotti di qualità dell'agroalimentare del territorio e non solo. Il Mercato Contadino di Cantalupo, con eccellenze tipiche e particolarità ricercate, vuole diventare un punto di riferimento per le attività del paese o, meglio ancora, un catalizzatore per nuove iniziative del variegato mondo associativo che già oggi opera con grandi risultati. Il Mercato Contadino si svolgerà ogni prima domenica del mese, proprio sulla piazza Don Bianchi, al fianco della Chiesa Parrocchiale di Cantalupo.

"Con Slow Food Legnano APS l'interlocuzione è partita da qualche mese e, superate le problematiche burocratiche, la comunione d'intenti è stata semplice da trovare", ha dichiarato l'assessore alla Polizia Locale, Alessandro Provini.

Le dichiarazioni del sindaco Berra