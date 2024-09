A dieci anni e mezzo alla conquista della cima più alta delle Dolomiti

Andrea Monti di Corbetta compirà 11 anni il 28 novembre e per il suo compleanno non ha chiesto videogiochi, smartphone o altri oggetti, bensì di poter coronare il suo sogno: scalare la Marmolada, la cima più alta delle Dolomiti. Così la mamma Cristina Dalla Valle, 50 anni, quest’estate ha deciso di assecondare questo suo grande desiderio: «a luglio abbiamo provato la prima salita, accompagnati da una guida esperta, ma purtroppo a cento metri dalla vetta, quando eravamo sul ghiacciaio un temporale in arrivo ci ha costretti a scendere perché proseguire sarebbe stato pericoloso – racconta – dopo tanta fatica fatta per mio figlio è stata una grande delusione non aver potuto raggiungere la cima».

Secondo tentativo riuscito

Data la grande passione di Andrea per la montagna e la sua motivazione nel raggiungere quell’obiettivo la mamma ha deciso che ci avrebbero riprovato.

«Ci siamo allenati tanto tra fine luglio e agosto e finalmente il 27 agosto siamo ripartiti la seconda volta per questa impresa: quella mattina ci siamo alzati alle tre, per essere alle cinque al Passo Fedaia, dove avevamo appuntamento con una guida della Val di Fassa che ci ha accompagnati per tutto il percorso – racconta Cristina Dalla Valle – abbiamo affrontato la salita, il roccione, la scalata della parete con ferrata tutti imbragati e finalmente dopo quattro ore di cammino e 1400 metri di dislivello siamo arrivati alla vetta, Punta Penia (3.343 metri). Abbiamo fatto una breve sosta, mangiando una fetta di torta al rifugio di Carlo Budel, che è un guru della montagna, e poi abbiamo affrontato la discesa dal ghiacciaio con ramponi, picozze e legati in cordata e siamo scesi in altre tre ore di cammino».

La grande impresa di Andrea

Andrea e la mamma trascorrono l’intera estate sulle Dolomiti e il bambino è appassionato di alpinismo e arrampicata, oltre a essere in generale un grande sportivo: «durante l’anno pratica nuoto, sci e atletica e ogni tanto andiamo nelle palestre di arrampicata – spiega la mamma – in estate facciamo alpinismo e arrampicata su roccia da quando lui aveva cinque anni. La salita della Marmolada è stata la sua grande impresa, che ha richiesto estrema fatica fisica e mentale, ma lui ha una grande capacità di resistenza, anche più di me, e quando siamo arrivati a un bivio decisivo la guida ha valutato di poter proseguire proprio perché ha visto e capito che Andrea ce l’avrebbe fatta, spinto dalla sua passione e motivazione».

Nuovi obiettivi

Andrea non ha intenzione di fermarsi qui. Mentre sta per iniziare il nuovo anno scolastico in prima media «sta già pensando a cosa farsi regalare in occasione della cresima dai nonni: un corso di alpinismo anche su ghiacciaio», annuncia la mamma. Il ragazzino vuole prepararsi così a nuove ed entusiasmanti imprese.