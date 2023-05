A Dairago monta la protesta sull'aumento delle rette dell'asilo

Monta la protesta tra i genitori per l'aumento delle rette alla scuola materna Rossetti Martorelli di Dairago. Ma l'istituto chiede di stringere i denti escludendo, per il momento, rincari futuri.

La polemica partita nei giorni scorsi

La polemica è partita nei giorni scorsi su iniziativa di una mamma che si è fatta portavoce di alcuni malumori tra i genitori circa il rincaro delle tariffe. Ad infastidire il genitore, oltre all'aumento materiale delle quote (15 euro al mese, 20 per i non residenti), erano state anche e soprattutto le tempistiche, in quanto il rincaro è arrivato a due mesi dalla fine della scuola ed era accompagnato dall'ipotesi di un ulteriore aumento a partire dal mese di settembre.

La versione fornita dall'istituto con Morazzoni

Per fare chiarezza sull'argomento è intervenuta direttamente la scuola:

«Il presidente della scuola Materna Rossetti Martorelli Gabriele Morazzoni riferisce che una risposta è stata data nel corso della riunione plenaria il 2 maggio scorso presso il salone del cinema. Il nuovo Consiglio di amministrazione, in carica da soli 4 mesi, ha comunicato di aver sofferto questa decisione, ma ha precisato che senza questo aumento, che grava anche sugli uscenti, avrebbe avuto un bilancio in perdita con complicazioni a livello finanziario più gravi».

"Chiediamo sacrifici ed escludiamo rincari salvo scossoni economici globali"

Tutto ciò rappresenta «un sacrificio», hanno quindi ammesso dall'istituto che poi ha assicurato: «a meno di scossoni economici internazionali, la nuova retta rimarrà inalterata fino alla fine dell’anno scolastico 2023/2024 e oltre. Si sta infatti valutando la possibilità di valorizzare anche gli spazi (porticato, l’annesso salone, il cortile, l’aula all’ultimo piano) con iniziative che consentano entrate aggiuntive».

L'appello ai genitori per aiutare l'Ente

Per supportare la scuola materna in questo percorso, hanno fatto sapere dalla Rossetti Martorelli, «si sollecitano i genitori a partecipare attivamente all’attività dell’Ente nella ricerca e proposta di nuove opportunità di “business”, fino alla concorrenza di ricavi che ci è consentita dal nostro stato di Impresa sociale del terzo settore». Tutto mentre, hanno proseguito, «stiamo cercando di arricchire l’offerta formativa a integrazione e supporto del progetto didattico definito dal collegio docenti, coordinatrice e insegnanti. Un’ulteriore occasione per comprendere le problematiche di gestione e il funzionamento della scuola è la possibilità di diventare Soci del Cda».