A Dairago l'autunno fa rima con le visite senologiche: due gli appuntamenti in programma nelle date del 6 ottobre e 10 novembre.

Due pomeriggi dedicati alle donne

Due pomeriggi dedicati alle visite senologiche sono in programma a Dairago giovedì 6 ottobre e giovedì 10 novembre. Gli incontri si terranno in ambulatorio comunale, in via San Giovanni Bosco. Va precisato che le visite sono riservate ai soli residenti e gratuite.

Il sostegno (su base volontaria) a Salute donna di Magenta

Sarà comunque possibile sostenere le attività della sezione di Magenta di Salute donna onlus attraverso un contributo economico libero. Il ciclo di incontri si chiama "Ottobre in salute...donna 2022". Informazioni e prenotazioni si possono già effettuare chiamando dalle 16 alle 18 il numero 3463567197.