A Dairago inaugurata la sede Anpi, fu il rifugio di partigiani e soldati americani

Taglio del nastro a Dairago per la nuova sede dell'Anpi, fu il rifugio che la famiglia Gorla diede a diversi partigiani e soldati americani.

Inaugurata la sezione Anpi di Dairago

"Un luogo ricco di storia per la nostra comunità, non solo per la presenza della Torre Lampugnani, ma anche perché in quel cortile, durante la Resistenza, la famiglia Gorla diede rifugio a diversi partigiani e a due soldati americani. Così nei giorni scorsi il sindaco Paola Rolfi parlando all'inaugurazione dei locali di via Rossetti Martorelli.

Il discorso del sindaco Rolfi

Nel corso dell'inaugurazione Luigi Albani, presidente dell’Anpi, ha fatto memoria delle esperienze e della vita dei partigiani dairaghesi, uomini e donne che decisero di lottare per costruire una società fondata sul rispetto e sulla dignità dell’essere umano, negati dal nazifascismo.