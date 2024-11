A Cusago nel 2025 partirà la raccolta del verde porta a porta

L'Amministrazione Comunale di Cusago, in collaborazione con Consorzio dei Navigli S.p.a., è intenzionata nel corso dell’anno 2025 ad avviare la raccolta del verde con sistema porta a porta e nella giornata del 14 novembre verrà presentato il servizio. Durante l'incontro saranno richiamate le regole per una corretta differenziazione dei rifiuti domestici e fruizione dell’ecocentro comunale e delle dotazioni presenti sul territorio. Nel corso della giornata informativa di giovedì 14 novembre saranno diversi gli incontri in programma nella sala consiliare del Comune. Il primo alle 15, il secondo alle 17, poi uno alle 19 e l’ultimo serale alle 21.

Un servizio utile per la comunità

Il costo annuo per accedere al servizio non supererà un massimo di 60 euro e prevede: 1 cassonetto verde da 120 lt, in comodato; ritiro a domicilio con frequenza quindicinale dal mese di Aprile al mese di Novembre( sarà adottato per un periodo sperimentale per la valutazione di un passaggio settimanale ). La somma sarà fatturata da Consorzio dei Navigli SPA all’utente che farà espressa richiesta di adesione. Le Utenze che intendono aderire al servizio di raccolta del verde domiciliare dovranno comunicare a Consorzio dei Navigli S.p.a la propria adesione, consegnando il modulo, scaricabile sul sito del Comune di Cusago, completo in ogni sua parte vie email al seguente indirizzo: ordini@consorzionavigli.it