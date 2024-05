A Cusago cantiere aperto nell'area dell'ex oratorio

E’ stato aperto il cantiere per l’ultima parte del progetto a completamento del recupero totale dell’area ex Oratorio di Monzoro a Cusago.

Campi da pallavolo e da bocce

Il lotto 3 in questione prevede la realizzazione di un campo regolamentare da pallavolo e di due campi da bocce in erba sintetica.

La parte più qualificante consiste nella ristrutturazione della casetta esistente a cui verranno aggiunti nuovi spazi comprendenti servizi, spogliatoi ed un’ampia area open space per dare concreta risposta a molte attività ludico sportive, per ogni fascia d’età, di cui c’è sempre maggiore richiesta: yoga, ginnastica dolce, danza, arti marziali e altre attività. Sarà inoltre realizzato un porticato attrezzato per agevolare momenti di incontro e aggregazione a disposizione della comunità. Per quanto riguarda la necessità di dotare l’area di nuovi posti auto verrà realizzato un nuovo parcheggio, collegato all’esistente, con ulteriori 18 stalli, così da arrivare in totale a circa 70 posti; di questi 45 saranno evidenziati con apposita segnaletica orizzontale e verticale e riservati ai residenti a cui verrà consegnato il relativo contrassegno.

A conclusione dei lavori sarà realizzato un dosso di rallentamento per agevolare il collegamento in sicurezza tra gli ingressi dei due parchi di via Gerli. L’importo totale dei lavori è di circa 480mila euro, interamente finanziati con scomputo oneri di urbanizzazione. La fine dei lavori è prevista per Settembre 2024