A Corbetta inaugurato lo spazio lettura Giulio Regeni

Stamani, sabato 13 maggio 2023, a Corbetta è stato inaugurato lo spazio lettura Giulio Regeni, realizzato all'interno dell'Ipsia Mainardi.

Presenti il sindaco Marco Ballarini, la dirigente scolastica Carmela Pisani e il Lions Club Milano Colonne di San Lorenzo. Oltre a loro, per un saluto con un video registrato i genitori di Giulio Regeni: Claudio e Paola.

"Uno spazio lettura con una biblioteca dedicato a Giulio Regeni vuole essere sia un simbolo di ricordo, sia un luogo dove si possano veicolare il sapere, la cultura e l’amore per la lettura, strumenti indispensabili per la crescita dei nostri studenti. Ricordare Regeni, il giovane ricercatore italiano, barbaramente ucciso per difendere i propri ideali e la sua coraggiosa attività di ricerca nel campo del lavoro e delle relazioni sociali, è un privilegio è un dovere per tutti noi, ed è davvero bello avergli dedicato una sala lettura all’interno dell’Ipsia Mainardi. La memoria di Giulio dovrà essere mantenuta viva attraverso lo studio, la tolleranza e la convinzione che solo attraverso la reciproca comprensione si possa produrre un mondo migliore".