A Cisliano successo per il “Rancio dei Combattenti”

Si è confermato un successo anche quest’anno il “Rancio dei Combattenti”, il tradizionale pranzo sociale dell’Associazione Combattenti e Reduci che si è svolto al ristorante Torre dei Gelsi di Cisliano.

Questo appuntamento chiude un anno di eventi decisamente positivo per l’Associazione, con la Risottata di maggio e la Trippata di ottobre che hanno registrato il tutto esaurito, segno della grande connessione tra l’Associazione e la cittadinanza.

Presenti anche quest’anno l’amministrazione comunale e il Corpo Musicale Pietro Mascagni, che con l’inno nazionale ha dato ufficialmente inizio al pranzo.

“È stato un grande piacere partecipare al "Rancio dei Combattenti" e vedere la piena riuscita dell'evento - commenta Michelangelo Tranchese, membro del direttivo dell’Associazione e consigliere comunale con incarico alla scuola e alla sicurezza. Il mio auspicio è quello che lo sforzo congiunto di tutti noi inneschi un rinnovato spirito di collaborazione volto a diffondere e valorizzare al massimo l'eredità storica e culturale di cui oggi l'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci è testimone. Per questo ringrazio tutti per la partecipazione e colgo l'occasione in vista delle festività natalizie per fare a tutti i cittadini i migliori auguri di buone feste”.