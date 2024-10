A Cisliano nuovi “occhi elettronici” per la sicurezza dei cittadini

Sempre alta l’attenzione alla sicurezza a Cisliano: sono infatti state installate nuove telecamere per il controllo di un importante incrocio tra via Vittorio Veneto e via Rimembranze e si è provveduto alla sostituzione di quelle al parco di via Vivaldi, per un investimento di 8.800 euro totalmente finanziati dal bilancio comunale.

I nuovi occhi elettronici andranno ad ampliare la rete di videosorveglianza del Comune, per garantire una maggiore sicurezza a tutti i cittadini .

“Questi interventi - spiega l’assessore alla sicurezza Andrea Sangiacomo - si inseriscono nel quadro degli investimenti per la sicurezza dei cittadini, e vanno ad aggiungersi all’implementazione e manutenzione dell’esistente impianto delle telecamere di videosorveglianza effettuate nei mesi scorsi: nella frazione di Bestazzo abbiamo installato una nuova telecamera in piazza Cavour e un semaforo al pericoloso incrocio con la SP 236, senza dimenticare un nuovo varco di controllo con telecamera nella frazione di San Pietro. In coerenza con il nostro programma elettorale, stiamo lavorando attivamente sul versante della sicurezza, che rimane una delle nostre priorità. Stiamo anche valutando la possibilità di installare un ulteriore impianto per il controllo delle fermate del bus in via Leonardo Da Vinci, al fine di garantire maggiore sicurezza ai cittadini in attesa, ma anche come deterrente per atti vandalici. Il costante controllo del territorio è uno strumento indispensabile per prevenire o comunque limitare il rischio di incidenti e atti criminosi o vandalici: ricordiamo anche l’ottimo lavoro della Polizia Locale che è quotidianamente impegnata su questo fronte, sia nelle strade del paese sia in quelle extraurbane di zona come supporto a Carabinieri e Polizia”.