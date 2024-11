A Cisliano il “Festival dei beni confiscati alle mafie”

La dodicesima edizione del «Festival dei beni confiscati alle mafie» ha fatto tappa alla Libera Masseria di Cisliano, uscendo per la prima volta dai confini di Milano.

Mercoledì sera si è svolta infatti una tavola rotonda dedicata alla gestione dei beni confiscati alle mafie e al loro impatto sulle comunità. L′iniziativa, inserita nel programma del Festival promosso dal Comune di Milano, ha avuto come titolo e spunto «La cura del bene: pratiche di buona vita a confronto con la gestione amministrativa pubblica».

Il vicesindaco di Cisliano Luca Durè, presente all'evento, ha aperto la discussione evidenziando le problematiche e le sfide poste in questi casi alle Amministrazioni:

«È importante tenere viva l'attenzione sui beni confiscati, questo tipo di iniziative è quindi vincente, dato anche l'alto numero di beni confiscati presenti nella nostra provincia. Restituire questi beni alla collettività non è facile, si tratta di un lungo percorso che anche noi abbiamo fatto riguardo alla Libera Masseria, che era di grande importanza strategica per il crimine organizzato. Abbiamo in cantiere un progetto ambizioso su questa struttura, che vuole recuperare il bene nel migliore dei modi. Purtroppo, siamo economicamente in difficoltà, avendo la Regione revocato gran parte del finanziamento per una questione burocratica. Un comune come il nostro difficilmente potrebbe recuperare un bene come questo da solo, è quindi importante che questi beni vengano considerati come un bene di tutta la comunità e non solo del singolo, piccolo comune. Fortunatamente c'è una grande rete di forze istituzionale e associazioni del terzo settore che non ci hanno lasciati soli».