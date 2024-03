A Cisliano con il Rotary progetto per la lotta all’obesità infantile

Un ‘iniziativa che riguarda i più giovani e la loro salute. Venerdì 15 marzo 2024 alle 15 all’Auditorium G. Magenti di Cisliano verrà presentato il progetto “Rotary per la Scuola - Lotta all’obesità infantile”.

Il progetto, patrocinato dal Comune di Cisliano, fa parte del programma dedicato alla salute delle nuove generazioni che i Rotary Club stanno portando avanti nelle scuole con l’obiettivo di affiancare genitori e insegnanti nell’educazione alimentare, fornendo gli strumenti conoscitivi per prevenire e combattere il fenomeno dell’obesità infantile educando a un corretto stile di vita.

«Come sottolinea anche il Ministero per la Salute - spiega il sindaco Ilaria Mora - l’obesità infantile è la forma di malnutrizione più diffusa nei paesi industrializzati. Quello che non tutti sanno è che l’Italia è il paese con la più alta percentuale di persone con problemi di sovrappeso/obesità. Sempre secondo il Ministero della Salute, tra il 26 e il 41% dei bambini obesi in età prescolare sarà obeso da adulto, e tra i bambini in età scolare questa percentuale arriva al 69%. Come anche emerso dal rapporto “WHO European Childhood Obesity Surveillance Initiative (COSI) Report on the fifth round of data collection, 2018-2020 (2022)” pubblicato dall’OMS a novembre 2022, obesità e sovrappeso in età infantile sono tra i principali problemi di salute pubblica. L’obesità può portare problemi molto seri, tra cui l’aumento del rischio di malattie cardiovascolari o metaboliche, senza dimenticare le ricadute sul versante psicologico, che non sono da sottovalutare».