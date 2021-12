A Cerro Maggiore consegnate le benemerenze civiche

La cerimonia

Sono state consegnate stamani, domenica 19 dicembre 2021, le benemerenze a Cerro Maggiore: ecco i nomi dei premiati.

Le medaglie d'oro

Sono state tre le medaglie d'oro che saranno conferite: una alla memoria di Aldo Cerruti, imprenditore e fondatore dell'Ab medica, alla memoria di Gianfranco Rotondi, imprenditore e dirigente del Gso Basket (oltre a essere stato attivo coi ragazzi dell’oratorio) e poi al presidente del Centro anziani Il quadrifoglio Tarcisio Martinotto.

I riconoscimenti d'argento

Medaglie d'argento a Luigi Colombo del Centro anziani (di cui è uno dei soci più attivi), a Giuseppina Fusari attiva nel sociale e al Comitato rinascimento cerrese per il restauro delle edicole votive e affreschi presenti sul territorio comunale.

Le benemerenze civiche e l'encomio

Poi gli attestati di benemerenza: alla memoria di Luciano Tesini attivissimo nel volontariato (tra le fila delle Acli così come de I Amis di Legnano), a Matteo Borsani, sportivo pluripremiato per il tiro con l'arco, ad Attilio Pravettoni, volontario della Parrocchia di Cantalupo e a Sofia Monza, campionessa del volleyU20 e alla memoria di Gianfranco Bodina, ex consigliere comunale del Pc, membro dell'Anpi. Un encomio a Michele Cristiani, nonno vigile.