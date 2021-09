A Castano Primo torna la raccolta di materiale scolastico per chi è in difficoltà

Sabato 11 settembre 2021 nel punto vendita Nova Coop di Castano Primo tornerà “Dona la Spesa Speciale Scuola”: la raccolta straordinaria di materiali scolastici e di cancelleria per fornire sostegno alle famiglie in difficoltà in vista del ritorno sui banchi di scuola.

L'aiuto alle famiglie in difficoltà a Castano Primo

Per tutto il giorno di sabato 11 settembre sarà possibile acquistare e donare, consegnandoli ai volontari e ai Soci Coop presenti presso i punti vendita, prodotti quali: risme di carta, penne, matite, pennarelli, evidenziatori, colla stick, forbici, gomme, correttori, temperamatite, quaderni, cartelline trasparenti, portapenne e astucci. Il ricavato verrà destinato alle onlus locali che si occupano di fornire sostegno alle famiglie in condizioni di disagio economico. A Castano Primo il ricavato della raccolta verrà devoluto alla Cooperativa Sociale Albatros.

"Aiutiamo chi non può far fronte alla spesa per il rientro a scuola"

Ha dichiarato Silvio Ambrogio, direttore Politiche Sociali di Nova Coop:

"Come ogni anno vogliamo contribuire ad aiutare le famiglie che si trovano più in difficoltà e non possono fare fronte alla spesa per il ritorno sui banchi di scuola con un’iniziativa concreta. La pandemia da Covid-19 ha ulteriormente inciso sui bilanci delle famiglie italiane e per molte di esse è diventato particolarmente gravoso sostenere il costo dei materiali utili a garantire ai propri figli un sereno inizio dell’anno scolastico. Educazione, istruzione e formazione sono per Nova Coop valori insopprimibili e centrali nella costruzione di una società libera e plurale, per questo ogni anno ci impegniamo a fornire sostegno alle famiglie e a promuovere iniziative negli istituti scolastici ed è proprio in questo solco che si inserisce Dona La Spesa Speciale Scuola. Siamo fiduciosi che anche quest’anno i nostri clienti aderiranno numerosi alla campagna con un piccolo gesto di generosità che può significare molto per chi vive condizioni di disagio economico".