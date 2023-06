A Castano Primo al via la nuova era del centro sportivo

E' cominciata la nuova era del Centro sportivo Annibale Sacchi di Castano Primo di via Olimpiadi. La struttura è stata inaugurata sabato pomeriggio con la proposta di "Day of the stars", una manifestazione di atletica su pista outdoor di respiro regionale cui ha fatto seguito l'intitolazione del piazzale Grande Torino.

E' iniziata sabato la nuova "stagione" del Centro sportivo Annibale Sacchi di Castano Primo in via Olimpiadi. Il taglio del nastro ha visto la proposta di "Day of the stars" dell'Asd Amici dello sport, una manifestazione di atletica su pista outdoor di respiro regionale, e l'intitolazione del piazzale Grande Torino. A fare gli onori di casa, fra gli altri, è stato il sindaco Giuseppe Pignatiello insieme all’assessore allo sport Carola Bonalli.

Le parole del sindaco Pignatiello

"Abbiamo creato un centro che speriamo possa essere di tutti, cittadini e territorio - ha spiegato Pignatiello -. Sabato abbiamo provato tutti insieme a regalare un momento di condivisione che permettesse allo sport di essere per tutti e non solo per gli addetti ai lavori. Ringrazio chi con impegno e passione ci ha lavorato e ci ha creduto dal primo minuto".

L'impegno di Pignatiello

Poi la promessa fatta dallo stesso Pignatiello:

"Noi continueremo ad essere qui ed a impegnarci ogni giorno per innovare e per far crescere lo sport perché possa essere di tutti e lo faremo con la forza di chi crede in quello che fa e difende orgogliosamente le proprie idee ed i propri pensieri".