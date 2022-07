A Castano arriva il nuovo medico per arginare l'emergenza

A Castano Primo arriva il nuovo medico di base: si tratta di Andrea Colombo. Sostituisce la dottoressa Bernerio.

Castano ha un nuovo medico

Una nuova figura nella rosa dei medici di base del paese. Il dottor Andrea Colombo, infatti, è entrato in servizio questa settimana nell’ambulatorio di via Moroni. Castano, dunque, va in controtendenza rispetto a quanto si sta verificando nelle realtà limitrofe, dove la carenza di camici bianchi è un problema tangibile.

Dopo ore difficili, è arrivata la sostituzione

I suoi cittadini, però, avevano vissuto ore travagliate per via del pensionamento della dottoressa Bernerio. Proprio in considerazione di questo fattore l’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giuseppe Pignatiello, si era messa subito al lavoro per cercare un sostituto e colmare così il vuoto che si era momentaneamente venuto a creare.

Il sindaco Pignatiello si è mosso subito per trovare una soluzione

Così il primo cittadino ha ripercorso le ultime giornate:

«Insieme alla dottoressa Bernerio, che è andata in pensione, ci siamo subito attivati per trovare un sostituto tutelando il servizio erogato ai castanesi. Lo abbiamo fatto affinché venissero garantite ai pazienti tutta l’attenzione e le prestazioni fondamentali e necessarie. E, dopo i primi contatti con il dottor Andrea Colombo alla fine della scorsa settimana, abbiamo prima effettuato un sopralluogo proprio in sua compagnia nella Casa dei Castanesi e poi abbiamo verificato, più nel dettaglio, la situazione».

Tutte mosse propedeutiche a seguito delle quali, ha detto Pignatiello, «lo stesso medico di medicina generale ci ha dato la sua disponibilità a svolgere la sostituzione, in attesa che venga individuato e arrivi il nuovo dottore.

Informazioni utili

Nello specifico, allora, il dottor Colombo sarà presente in via Moroni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12, mentre martedì e giovedì dalle 16 alle 19. Lo stesso è quindi a disposizione di tutti i suoi pazienti presso la Casa dei Castanesi». Chi avesse necessità di ricevere una visita al proprio domicilio deve contattare il numero 3275658733, nella fascia oraria che va dalle 8.30 alle 10.30. Quanto alle richieste di farmaci cronici, queste ultime possono essere depositate nella cassetta presente in sala d’attesa negli orari di apertura dell’ambulatorio e potranno essere ritirate seguendo la stessa modalità entro due giorni dalla richiesta.