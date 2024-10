A Cassinetta viabilità del bus modificata

Dopo un lungo dialogo tra il Comune di Cassinetta di Lugagnano, Città Metropolitana di Milano e Stav, verrà modificata la viabilità dei pullman.

L’intervento è volto ad ottimizzare il passaggio dei pullman per le vie del paese e ad aumentare il numero delle fermate. Il sindaco, Domenico Finiguerra , ha illustrato il tragitto che da qui a poco verrà compiuto dai mezzi pubblici:

«Arrivando da Magenta, i pullman entreranno in viale Lombardia, poi in viale dell’Industria, percorreranno via Matteotti fino a via Aldo Moro con fermate lungo il percorso, svolteranno poi in via Trento, fino a via San Giovanni Bosco, da dove poi usciranno e piegheranno verso Abbiategrasso. Da Abbiategrasso, invece, gli autobus percorreranno via Matteotti fino a via Aldo Moro, compiendo lo stesso anello al contrario, usciranno da via san Giovanni Bosco, percorrendo poi via dell’Industria e via Lombardia dirigendosi verso Magenta». Con questa soluzione, sarà possibile sostituire una fermata, e aggiungerne due nuove: «La fermata in centro verrà spostata all’incrocio con la via della Farmacia, mentre ne verrà aggiunta una in via dell’Industria e una vicina al parco calistenico», ha chiarito Finiguerra.