A Cassinetta torna la cuccagna

Quest'anno per la tradizionale Festa della Leva, a settembre 2023, con relativo Albero della Cuccagna, l'Amministrazione comunale di Cassinetta di Lugagnano metterà a disposizione dei ragazzi e delle ragazze della leva del 2004 il Palo e tutte le attrezzature per svolgere la salita in sicurezza. Oltre ad ogni certificazione di legge, ci sarà anche un'adeguata copertura assicurativa.

Lo scorso anno fu polemica

Una situazione che lo scorso anno aveva destato clamore e sollevato una nube di polemica che aveva chiamato in causa il sindaco Domenico Finiguerra, che aveva annullato la manifestazione della cuccagna, con giustificazioni legate alla sicurezza. Nel 2022 era stato sospeso il palo della cuccagna, una tradizione consolidata per la feste delle leve perché mancavano alcune certificazione e la manifestazione si sarebbe svolta in una condizione di insicurezza.

Pronte tutte le certificazioni

Quest’anno la buona notizia è che il palo sarà installato nell'area verde (pratone) all'ingresso del paese in via Matteotti e sarà possibile utilizzarlo anche per recuperare la salita da parte delle "leve" dell'anno scorso. L'Amministrazione comunale resta a disposizione dei ragazzi e delle ragazze per dare tutte le informazioni necessarie.