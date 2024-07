A Cassinetta progetto “Fresco in Comune”

Il caldo insopportabile si fa sentire e per correre ai ripari il Comune del piccolo borgo sulle sponde del Naviglio, Cassinetta di Lugagnano , come già lo scorso anno, corre ai ripari e mette a disposizione dei cittadini spazi comuni con aria condizionata.

Locali comunali climatizzati

L’Amministrazione Finiguerra mette a disposizione i locali comunali per garantire il benessere della cittadinanza durante il periodo più caldo dell’anno. L’iniziativa «Fresco in Comune» prevede infatti la possibilità da parte dei cassinettesi di raggiungere la sala consiliare del Comune, in piazza Negri 3, per usufruire dell’aria condizionata e della compagnia dei propri concittadini.

Il progetto, che quest’anno è alla sua seconda edizione, è destinato principalmente ai cittadini più anziani, che notoriamente soffrono più di tutti il caldo e l’afa dei mesi estivi, ma anche a tutte quelle persone con fragilità o che non hanno l’impianto di condizionamento nelle proprie abitazioni.

Fino al 30 agosto

Il Comune apre le porte della sala consiliare, i locali saranno fruibili tutti i giorni della settimana, con l’eccezione del sabato e della domenica, a partire da martedì 23 luglio fino al 30 agosto, dalle 8.30 alle 18, proprio nelle ore più infuocate.

Queste le parole del primo cittadino Domenico Finiguerra a riguardo dell’iniziativa, che lo scorso anno ha riscosso un notevole successo: