A Cassinetta «Farfalle»: uno spettacolo per celebrare la libertà

In occasione del 25 Aprile, Festa della Liberazione, l’Amministrazione comunale di Cassinetta di Lugagnano invita tutti a un evento speciale: sabato 27 aprile 2024, alle 21, allo spazio polifunzionale di piazza Gaetano Negri, andrà in scena lo spettacolo teatrale «Farfalle».

Un momento di bellezza e di riflessione

Una produzione di Naif e di Teatro del Rimbombo. Di e con Andrea Robbiano, con luci e scene di Francesca Mazzarello, la rappresentazione racconta di un circo dagli animali strani, di un uomo che russa male, di numeri sulla pelle, di una lettera mai arrivata, di un bacio alla stazione. E di come le farfalle sono scomparse. «Farfalle» è una lavagna su cui scrivere il nome dei buoni e quello dei cattivi; racconta di un lager e della memoria ad esso legata. «Farfalle» è la storia di un uomo chiuso dentro la sua memoria, che intreccia e sbanda. Confonde gli eventi storici e la loro collocazione nello spazio e nel tempo. È il racconto di un uomo a un altro uomo, nella speranza che la memoria non sia solo quella storica di cifre, date ed eventi, ma quella profonda dell’esperienza fisica ed emotiva. Un momento di bellezza e di riflessione.

La drammaturgia è pensata per arrivare a fasce d’età diverse, dai ragazzi delle medie fino al pubblico adulto, proprio perché il messaggio non ha bisogno di uno studio approfondito a monte dello spettatore e nello stesso tempo non affronta in maniera didascalica o didattica date, eventi e protagonisti. L’ingresso è libero e gratuito