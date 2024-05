A Cassinetta cresce la domanda di “Matrimoni per la terra”

Il Comune di Cassinetta di Lugagnano continua a promuovere i «Matrimoni per la terra», che consistono nella disponibilità dell’Amministrazione cassinettese a celebrare le unioni matrimoniali civili a tutte le ore del giorno e della notte, in diversi luoghi del paese.

Una location originale

L’ampliamento dell’offerta di celebrazione dei matrimoni nasce dalla volontà di adottare una politica di stop al consumo del suolo, ha spiegato il sindaco di Cassinetta, Domenico Finiguerra:

«A causa della nostra scelta di non consumare più suolo, abbiamo deciso di fare a meno degli oneri di urbanizzazione, quindi abbiamo iniziato a pensare come recuperare delle risorse per tenere in piedi i servizi comunali senza utilizzare il territorio come un bancomat». Da qui, l’idea di promuovere Cassinetta come location per i matrimoni per tutti coloro che desiderano sposarsi tra le bellezze del borgo, in modo da fare di necessità virtù e recuperare risorse economiche dando la possibilità alle coppie di rendere ancora più speciale il loro giorno, promuovendo e valorizzando il territorio di Cassinetta: «C’era una discreta domanda di matrimonie ci è venuta l’idea di promuovere il territorio e la sua bellezza mettendo a frutto questa vocazione turistica».

Ci si può sposare anche a mezzanotte

Finiguerra ha sottolineato come quelli celebrati dall’Amministrazione siano dei veri e propri «matrimoni su misura», organizzati sulle esigenze e i gusti degli sposi: le coppie hanno infatti la possibilità di sposarsi a qualsiasi ora, dal mattino presto fino a mezzanotte, non solo in municipio, ma in altri luoghi ameni del paese, come la Passeggiata dell’Amore, rendendo ancora più speciale il loro momento più importante.

Il primo cittadino ha comunicato con entusiasmo che questa iniziativa sta già riscuotendo un discreto successo e che le richieste, soprattutto con la bella stagione sono in aumento

«In generale siamo molto impegnati, abbiamo molti matrimoni, solitamente uno o due a settimana. C’è stata una buona eco anche al di fuori del territorio» - e che l’Amministrazione cassinettese è disponibile in qualsiasi momento della giornata: «Ci è capitata una coppia che ha celebrato il proprio matrimonio il mattino prestissimo, perché volevano svolgere i festeggiamenti con i propri invitati in montagna».

Finiguerra ha infine ribadito la disponibilità della sua Amministrazione a celebrare le unioni anche a notte fonda, al chiaro di Luna:

«Stiamo aspettando che ci siano due matti che si vogliono sposare a mezzanotte».

La bellezza e il fascino del piccolo Comune attraggono sempre più persone che desiderano convolare a nozze in un luogo originale e immerso nella natura.