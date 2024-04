A Cassinetta apre il nuovo parco calistenico

E’ tutto pronto per l’inaugurazione del parco calistenico a Cassinetta di Lugagnano , in programma sabato 13 aprile 2024, alle 17. L’opera era già stata annunciata mesi fa, con i lavori che hanno avuto inizio nei primi mesi dell’anno.

Sport all’aria aperta

La creazione del parco e la scelta degli attrezzi da posizionarvi è il frutto del confronto tra l’Amministrazione e i giovani cassinettesi, rappresentati in consiglio da Loris Vergani ed Emanuele Invernizzi, ha raccontato il sindaco, Domenico Finiguerra:

«La composizione del parco è stata definita in collaborazione con i consiglieri comunali più giovani, Loris Vergani , Emauele Invernizzi che credo sia doveroso ringraziare per il contributo e la partecipazione, nonostante abbia fatto parte dell’opposizione e non si trovi più in consiglio comunale».

Per tutta la cittadinanza

Finiguerra ha specificato che il nuovo parco calistenico non sarà rivolto esclusivamente ai giovani sportivi, ma nasce per accontentare la voglia di stare in movimento dell’intera cittadinanza:

«Il parco non è rivolto solo ai giovani che vogliono praticare il calisthenics, ci sono tutti gli attrezzi per praticare questa attività sportiva, ma sono presenti anche attrezzi per i meno giovani, come cyclette, step, macchinari per le braccia e che simulano la camminata nordica. Ho notato un particolare interesse da parte della popolazione femminile, che non vede l’ora di fruire dell’area».

Il primo cittadino ha poi anticipato che il nuovo parco non sarà un’opera a se stante, ma è concepita come parte di un’area di fitness che andrà a riqualificare l’area adiacente all’ex Pro Loco:

«Il parco calistenico è un primo pezzo di una riqualificazione dell’area vicino all’ex Pro Loco. A breve ragioneremo su come restituirla alla comunità per nuove atività. C’è un nuovo investimento pronto, che più avanti riveleremo».

In passato Finiguerra infatti aveva dichiarato a riguardo:

«È in programma un secondo step, che vedrà un ulteriore sviluppo di attrezzature sportive in quell’area. Abbiamo in mente di svolgere degli interventi legati sia allo sport che all’aggregazione sociale e culturale, come un campetto da basket per incentivare anche l’attività aggregativa dei giovani. Non si tratta di grandissime opere, ma sono posti in cui potersi ritrovare».

Stando alle parole del primo cittadino, dunque, sarebbero in arrivo nuovi investimenti di fondi comunali che andranno ad aggiungersi a circa i 60 mila euro spesi per la realizzazione del parco calistenico.