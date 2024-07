A breve il Gruppo CAP aprirà e consegnerà alla Città di Parabiago il nuovo parcheggio di via Foscolo/via Alighieri dopo la realizzazione e il collaudo della vasca volano (1500 mq per 8 metri di profondità) che servirà, una volta realizzato anche l’allacciamento alla fognatura (interventi da realizzare il prossimo ottobre), ad evitare gli allagamenti di via San Michele, via Foscolo, piazza Mercato e del centro cittadino in caso di intense precipitazioni.

A breve la riapertura del parcheggio di via Foscolo a Parabiago

Lo scorso 9 luglio, dopo aver concluso i lavori idraulici e le asfaltature, infatti, è stata completata la segnaletica orizzontale pertanto, a breve, sarà reso accessibile e a disposizione dei cittadini il nuovo parcheggio di via Foscolo (35 posti auto gratuiti, di cui 1 riservato a persone con disabilità). Le lavorazioni accessorie e di finitura come le piantumazioni, le recinzioni e altro, saranno, invece, completate nei mesi autunnali senza influire, ovviamente, sull’accessibilità al parcheggio.

Occorre specificare, inoltre, che gli interventi nel loro complesso termineranno tra ottobre e novembre prossimi con il rifacimento di circa 200 metri del tratto fognario di via Foscolo con l'obiettivo di potenziare il sistema di fognatura e di rendere la rete più resiliente e sicura. Nel corso dei lavori per la realizzazione di questo complesso progetto, è stato, infatti, necessario riprogettare la parte riguardante la fognatura per l’esistenza di un terreno franante. Gruppo CAP sta completando, quindi, le fasi di riprogettazione e perizia.

Il commento dell'Assessore ai Lavori Pubblici

“L’intervento di via Foscolo è stato davvero necessario, anche se impegnativo e complesso nel suo insieme -dichiara l’Assessore ai Lavori Pubblici Dario Quieti- Ringraziamo i cittadini per la pazienza dimostrata nell’aver tollerato gli inevitabili disagi viabilistici che il cantiere ha comportato. Siamo arrivati quasi al termine e siamo convinti di aver fatto un buon lavoro a favore della cittadinanza.”.

“La città attende da anni interventi che risolvano i problemi degli allagamenti in caso di forti precipitazioni -afferma il Sindaco Raffaele Cucchi- intervenire in più punti del territorio e ricercare i progetti più risolutivi collaborando con Gruppo CAP che ringraziamo per la professionalità, competenza e disponibilità, è stato per noi doveroso. Ritengo che eventuali disagi e tempistiche prolungate, valgano la pena dei vantaggi e benefici per la città. Per quanto riguarda via Foscolo/via Alighieri chiediamo ancora qualche mese di pazienza per poter mettere in funzione la vasca volano realizzata sotto il nuovo parcheggio.”.

Si ricorda che per questo progetto Gruppo CAP ha investito oltre 3.5 milioni di euro.