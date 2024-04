A breve al via la seconda edizione di "Fiori e arte sul Naviglio"

Il Comune di Gaggiano, in collaborazione con l'Associazione Culturale Iperbole, organizza la seconda edizione della manifestazione “Fiori e Arte sul Naviglio”.

Settima prossima torna "Fiori e arte sul naviglio"

Dimostrazioni dal vivo di attività manuali ed artigianali, consulenze gratuite su piante e fiori, laboratori didattici e creativi per bambini, trucca bimbi e grandi, area giochi per bambini senza limiti di tempo, spettacoli itineranti, aree del gusto e degustazioni, area street food con vari menù

Appuntamento giovedì 25, venerdì 26, sabato 27, domenica 28 Aprile 2024, Alzaia Naviglio (Via Gozzadini) Gaggiano. Orario apertura: tutti i giorni dalle 10 alle 20 con prolungamento area street food fino alle 22 tutti i giorni. Ingresso al pubblico gratuito.

La presenza di vivaisti e florivivaisti e di stand enogastronomici

Dal 25 al 28 aprile 2024, con lo sfondo dello scenografico Naviglio, a Gaggiano, alle porte di Milano, torna anche quest’anno la manifestazione “Fiori e Arte sul Naviglio”. Mostra mercato di piante, fiori, arte, artigianato artistico, prodotti naturali ed enogastronomia selezionata, che saranno presenti in varietà e provenienti da diverse Regioni d’Italia. Vivaisti e florovivaisti, artisti ed artigiani del settore artistico, aziende agricole ed artigiani del settore enogastronomico accoglieranno i visitatori e presenteranno le loro numerose produzioni, interessanti e particolari.

Dalle piante cactacee alle succulente, dai bonsai alle orchidee, dai bulbi alle rose, dalle piante da esterno a quelle da interno, dalle piante annuali a quelle perenni, dalla ceramica artistica ai bijoux, dagli accessori moda alla cosmesi naturale, dall’oggettistica per la casa e la tavola ai prodotti enogastronomici regionali, i biscotti artigianali, i mieli selezionati.

Nell’evento il pubblico potrà chiedere consulenze gratuite continuative su numerose varietà di piante, sulla cura, la coltivazione, etc. Sabato 26 e Domenica 27 aprile saranno esposti bonsai da collezione a cura di collezionisti. Nell’evento, tutti i 4 giorni sarà allestita un’area giochi senza limiti di tempo per bambini con giochi in legno e giochi per l’aperto. Tutti i giorni, in orario continuato, animazioni con laboratori didattici e creativi per bambini, con temi diversi ogni giorno. Inoltre, sempre in orario continuato, tutti i giorni, trucca bimbi e grandi e palloncini modellabili.

E poi spettacoli itineranti con artisti di strada, con più spettacoli diversi nell’arco delle giornate, in modo da offrire al pubblico un programma sempre diverso in ogni giornata ed orario. Nell’evento saranno poi presenti aree del gusto con degustazioni e vendita di prodotti enogastronomici da diverse Regioni italiane e non solo.

Inoltre presente un’area street food con piatti italiani ed internazionali, con area street food aperta dalle 10 alle 22 con orario continuato, con musica di intrattenimento: saranno presentati numerosi piatti tra cui primi piatti piemontesi, bombette pugliesi, puccia e panzerotti salentini, con fritti, hamburger, hot dog, salamelle, arrosticini abruzzesi, cocktail, birre artigianali, crepes e dolci per bambini, caffetteria …

L’evento è promosso da Comune di Gaggiano ed organizzato in collaborazione con Associazione Iperbole.

Il programma completo di spettacoli, animazioni e laboratori

Tutti i 4 giorni, mattino e pomeriggio, con orario continuato:

Area giochi per bambini con giochi in legno e giochi all’aperto, per intrattenere i bambini, senza limiti di tempo

Laboratori didattici e creativi con temi diversi ogni giorno:

giovedì 25 aprile e sabato 27 aprile si terranno i laboratori artistici e creativi per la "Festa della mamma", palloncini modellabili e tatuaggi glitterati dalle ore 11.00 alle ore 18.00 a cura di Animazione Gra & Max

venerdì 26 aprile Laboratori creativi per bambini “Crea il tuo segnalibro a farfalla ed altri temi” dalle 10.00 alle 19.00 a cura di Eventi doc

domenica 28 aprile laboratori creativi e palloncini modellabili a cura di Antonella fata per le feste

Trucca bimbi e grandi a cura di vari artisti, tutti i giorni:

giovedì 25 aprile trucca bimbi e grandi dalle ore 11.00 alle ore 18.00 a cura di Animazione Gra & Max

venerdì 26 aprile trucca bimbi e grandi, in orario continuato dalle 10.00 alle 19.00 a cura di Eventi doc

sabato 27 e domenica 18 aprile trucca bimbi e grandi, in orario continuato, tutto il giorno, a cura di Antonella Fata per le Feste

Per area giochi, laboratori didattici e creativi e trucca bimbi e grandi viene richiesto un piccolo contributo.

- Animazioni e spettacoli itineranti nei 4 giorni:

Giovedì 25 e Sabato 27 aprile dalle ore 11.00 alle ore 12.00 e della ore 17.00 alle ore 18.00 si terranno Spettacoli itineranti di animazione e bolle di sapone con Clown Max

Venerdì 26 aprile, in orario continuato, per tutta la giornata, ci sarà Animazione da Crispi con palloncini modellabili

Venerdì 26 aprile alle ore 15.00 – 16.00 – 17.00 ci sarà uno Spettacolo itinerante circense a cura degli artisti della Compagnia artistica eventoget che porta la magia, l’equilibrio e la giocoleria del circo, con clown, esercizi di motricità, ventagli colorati e multi Hoop; inoltre interazioni con bambini, giochi di gruppo e di coordinazione.

Domenica 28 aprile alle ore 15.00 – 16.00 – 17.00 ci sarà lo Spettacolo itinerante in collaborazione con gli artisti della Compagnia artistica eventoget: uno spettacolo per tutta la famiglia con giocoleria geometrica, interazione didattica per i bambini, danza tradizionale ed acrobatica e giochi di interazione.

- Dimostrazioni gratuite e consulenze:

“Come piantare i bulbi”, Sabato e Domenica ore 15.00, cura del vivaista Floris Hartman

- Laboratori artistici:

Laboratorio di Eco Resina: realizza un vassoio in tecnica terrazzo sabato 27 e domenica 28 aprile dalle 11.00 alle 16.00 (contributo di 20 €)

Laboratorio + Aperitivo APE&ARTE, Sabato e Domenica dalle 16.00 alle 18.00: Lungo le sponde del Naviglio l'arte si unisce ai fiori e al buon cibo. Un appuntamento speciale di APE&ARTE organizzato da Interno78, Le Torte son Desideri e Un Posto in Più, all’interno dell’evento Fiori & Arte sul Naviglio. I partecipanti saranno guidati da Cristina nella realizzazione di un'opera d'arte di fronte al suggestivo scenario del Naviglio Grande; al termine una golosa e ricca ape-box a cura di Mary delle Torte son Desideri delizierà i palati degli artisti. Prenota la tua esperienza qui: www.unpostoinpiu.it/iscrizione oppure al tel. 339-3315836 (Cristina). Costo: 35 € (materiale incluso)

Apertura straordinaria Studio Botanico di Gaggiano con Visite guidate alla collezioni di esemplari secolari di Bonsai, strada comunale 150 n°15, in occasione dell’evento:

Lo Studio Botanico di Gaggiano accoglie i visitatori in occasione della manifestazione Fiori e Arte sul Naviglio giovedì 25 aprile e sabato 27 aprile dalle ore 9.00 alle ore 18.00 (orario continuato) per visitare le collezioni di esemplari secolari di Bonsai con visite guidate a cura di Salvatore Liporace. Per info: 335-6822431