A Boffalora si è accesa ieri, domenica 11 dicembre, la magia del Natale attraverso i mercatini organizzati dal Comune.

A Boffalora si accende il Natale con i mercatini

Per tutta la giornata, nelle vie del centro cittadino, hanno fatto capolino le bancarelle di hobbysti e gli stand gastronomici e delle associazioni locali che hanno potuto così mettere in mostra le loro peculiarità.

Una giornata molto partecipata quella del borgo sulle rive del naviglio grande che ha visto una grandissima partecipazione da parte dei boffaloresi, ma non solo visto che tante persone sono arrivate anche dai paesi vicini approfittando dell'occasione per fare qualche acquisto o degustare del buon cibo.

Le varie attività

Non sono mancate però anche le iniziative che hanno riempito l'arco della giornata come la musica della banda che ha riempito di note musicali piazzetta don marco donghi, via Paolo Vi, piazza Matteotti, via Cavour, piazza VI giugno, via dante e via XXV Aprile.

Nel corso della mattinata inoltre l'Amministrazione comunale guidata dal sindaco Sabina Doniselli ha colto l'occasione per consegnare il Bonus Bebè alle famiglie che si sono allargate nel corso del 2022 con un nuovo nato e successivamente premiando il merito scolastico dei suoi studenti più meritevoli consegnando loro le borse di studio.

Nel pomeriggio invece spazio per l'animazione dei bambini con un bellissimo spettacolo dal titolo "Il canto di Natale".