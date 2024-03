A Bià via Crucis con l’Arcivescovo Mario Delpini

Questa sera martedì 5 marzo 2024 si terrà ad Abbiategrasso la tradizionale via Crucis, per tutta la zona pastorale VI, presieduta dall'Arcivescovo Mario Delpini.

La Via Crucis inizierà alle ore 20.45 presso il cortile dell'oratorio San Giovanni Bosco e si snoderà lungo le vie della città ed il termine è previsto in piazza Samek Ludovici.

Parcheggi consigliati per chi viene da fuori città

Per il grande flusso di persone previsto che giungerà in città per seguire la cerimonia, quindi per tutti coloro che arrivano da fuori Abbiategrasso si consiglia ovviamente di utilizzare i parcheggi in zona fiera, in quanto maggiormente ampi e più prossimi al luogo in cui la Via Crucis terminerà.

Si ricorda inoltre che nei tratti di strada interessati dal passaggio della Via Crucis la sosta sarà vietata, così come nei pressi dell’oratorio San Giovanni Bosco.

I parcheggi di piazza Samek Lodovici e piazza Vittorio Veneto non saranno accessibili