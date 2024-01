A Bià un mondo di talenti con Umane Connessioni

Ritorna con l’edizione 2024 la manifestazione «Umane Connessioni, un mondo pieno di talenti». Un progetto nato l’anno scorso e portato avanti dalla vice sindaco e assessore alla cultura , sport e politiche giovanili di Abbiategrasso Beatrice Poggi in condivisione con le colleghe Marina Baietta (assessore dei servizi ai cittadini), e Rosella Petrali (assessore dei servizi alla persona e alle famiglie). L’idea è quella di lavorare in unione contro il disagio giovanile.

La Comunità Educante di Abbiategrasso, ovvero la rete di realtà educative che è nata sul territorio con l’obiettivo di lavorare sull’emergenza educativa, tema centrale e urgente anche per l’Amministrazione Pubblica, si unirà a tante altre associazioni. Tra queste l’associazione di volontariato la Tribù, Porto Franco Onlus, associazione culturale Shalom, l’associazione musicale Maffeis, il centro pastorale di Abbiategrasso, l’associazione culturale Centro Teatro dei Navigli, e l’Asd Provolley.

La vicesindaco Beatrice Poggi ha introdotto la rassegna con una citazione di Pablo Picasso:

Successivamente l’ha commentata dicendo:

«Quando parliamo di talenti non vogliamo pensare al ragazzo che deve eccellere in ogni suo ambito, ma del fatto che ciascuno ha un dono e una sua bellezza, l’importante è trovarli. Con questa rassegna ci rivolgiamo al mondo degli adulti che sono i primi interlocutori dei ragazzi. Ci è sembrato giusto come comunità educante porci delle domande, sul disagio giovanile, sul fatto che quando noi parliamo di giovani parliamo di ansia, social, influencer e altri aspetti negativi e la domanda è: veramente i nostri ragazzi sono definiti solo da un mondo cosi virtuale? É solo questo il senso che loro hanno? Io personalmente non credo, i ragazzi sono quelli di sempre, hanno un grande desiderio che è quello di essere felici e di trovare la loro felicità. Se il mondo degli adulti gli da solo uno sguardo negativo della vita, non li aiuta a trovare la loro bellezza. Dovremmo quindi togliere i nostri schemi mentali e le aspettative che ciascuno ha nei confronti dei propri figli».