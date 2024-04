A Bià tessere elettorali day per i neo diciottenni all’Annunciata

L’Amministrazione Comunale di Abbiategrasso è lieta di invitare i ragazzi nati nel 2005 e nati 2006 che compiranno i 18 anni entro il prossimo 9 giugno, a un incontro pubblico che si terrà il 23 maggio 2024 alle 17.00 presso l’ex convento dell’Annunciata per la consegna delle tessere elettorali.

Con l’intervento di un magistrato

Per tutti gli invitati le prossime elezioni Europee dell’8 – 9 giugno, saranno l’occasione per recarsi per la prima volta alle urne ed esercitare il loro diritto di voto, la più importante forma di democrazia e di libertà di cui tutti i cittadini maggiorenni possono beneficiare ottemperando altresì a un dovere civico di grande rilevanza.

All’incontro sarà presente anche il dottor Pietro Caccialanza, magistrato della Corte d’Appello di Milano, che parlerà della Carta Costituzionale, la legge fondamentale dello Stato Italiano, l’atto che ne delinea le caratteristiche essenziali, indica i valori e i principi che ne sono alla base.

Una copia cartacea della nostra Costituzione verrà quindi regalata a tutti i presenti da A.V.I.S. – Associazione Volontari Italiani del Sangue.