A Bià superlavoro della Protezione civile

Superlavoro per i volontari della Protezione Civile di Abbiategrasso, dopo l’ondata di maltempo che ha investito l’abbiatense martedì mattina 25 luglio 2023.

Il nubifragio che ha colpito il territorio ha provocato ingenti danni, sradicato alberi, scoperchiato tetti, allagamenti, blackout elettrici, creando disagi. La macchina dei soccorsi si è subito attivata per mitigare i danni provocati. L’assessore alla Protezione Civile del Comune di Abbiategrasso Chiara Bonomi, ha voluto ringraziare tutte le persone che si sono adoperate senza sosta per ripristinare la normalità, dopo il passaggio dell’ondata di maltempo.

“Grazie alla Protezione Civile per il prezioso lavoro svolto in conseguenza all’allerta delle ore 05:30 di martedì mattina presso la Sede di Abbiategrasso, i Volontari si sono organizzati in due distinte Squadre intervenendo in diversi scenari e località – spiega l’assessore - Ad Abbiategrasso sono intervenuti nel sottopasso viale Giotto per svuotamento acqua; rimozione alberi schiantati sulla s.p. 183 ed in altre diverse vie cittadine, ad Albairate al cimitero per intervento su alberi schiantati e per finire con Ozzero: in strada Cascina Bugo per rimediare a schianti multipli di alberi. Grazie per l'impegno, e la dedizione con cui affrontate ogni difficile situazione, mettendo a disposizione le vostre competenze per aiutare e supportare chi ne ha bisogno. Grazie per essere sempre pronti a intervenire, per il vostro coraggio e per il vostro spirito di sacrificio”.