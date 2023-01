A Bià super-Befana in moto da record

E’ tornata la Befana in moto ad Abbiategrasso. Un raduno che ha rivisto sulle strade della città centinaia di moto. Dopo l’edizione dello scorso anno che a causa dell’emergenza Covid fu posticipata a maggio.

Hanno partecipato 250 moto

Dopo l’edizione dello scorso anno che a causa dell’emergenza Covid fu posticipata a maggio, all’inizio di questo 2023 è ritornata alla grande la “Befana in Moto” organizzata dal Moto Club Abbiategrasso con il patrocinio del Comune.

Nonostante il tempo uggioso ma con temperature accettabili, ottima l’adesione di biker con numerose Befane e anche qualche Babbo Natale al seguito. Il corposo corteo ha fatto tappa al Parco degli Alpini, alla sede dei Bersaglieri, presso la sede Anffas “Fondazione Il Melograno”. Il ricavato della manifestazione è stato devoluto in beneficenza a “Anffas Abbiategrasso”.

“Dopo 2 anni di stop "forzato", non si poteva fare altro che ritornare alla grande e in sella - ha affermato Matteo Cucchi super-attivo presidente del Motoclub cittadino - Ed infatti è stato davvero uno spettacolo, una Befana in Moto che riprende pienamente i fasti delle storiche edizioni passate! Quasi 250 moto e molti più partecipanti contando passeggeri e spettatori!".

Il ricavato all’Anffas di Abbiategrasso

I ringraziamenti proseguono per gli agenti della Polizia Locale, sempre gentili e disponibili, che hanno scortato l’evento per tutto il tragitto.

“E concludiamo con l'orgoglio – aggiunte Cucchi - di aver fatto una buona donazione, un assegno da 1000 euro, agli amici dell'Anffas Fondazione il Melograno!”.