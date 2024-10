A Bià: Premio Cavallino assegnato quest'anno a Robert Kubica

All’inizio di questa stagione del Wec World Endurance Championship Ferrari aveva annunciato che tra i piloti schierati sulla vettura numero 83 del team AF Corse ci sarebbe stato Robert Kubica.

Sul gradino più alto del podio in Texas

Nella mente e nel cuore degli appassiona si è fatto subito strada il sogno da realizzare: vincere, per la prima volta, con i colori del Cavallino Rampante. Un destino beffardo aveva giocato col pilota polacco, ma lui quest’anno si è preso la rivincita! Robert ha vinto, a bordo della 499P “gialla” la gara di Austin Texas del mondiale endurance. L’immagine di Robert, abile pilota, sul gradino più alto del podio in Texas, insieme ai suoi due giovani compagni di squadra, è impressa come una delle più belle immagini di questa stagione, e dunque lo Scuderia Ferrari Club Abbiategrasso non poteva mancare l’occasione di consegnare il Premio Cavallino n.14 proprio a Robert Kubica.

Sabato la consegna del premio

Sabato 5 ottobre ha visto ritrovarsi ben 200 persone nel suggestivo scenario dell’Ex Convento dell’Annunciata; grazie a tutti presenti , capitana dal Presidente di Sfc Abbiategrasso Paolo Pavesi, la cena si è svolta in un susseguirsi di momenti piacevoli ed emozionanti. Tanta umiltà e simpatia con un Robert Kubica che ha definito la serata come “un bell’incontro tra pochi intimi amici”. Scuderia Ferrari club Abbiategrasso ha dato vita ad una serata il cui denominatore comune è stato condividere passione ed emozione. Al prossimo incontro con Robert Kubica ed al prossimo anno per un nuovo Premio Cavallino.