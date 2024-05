A Bià premio “21 marzo” per realizzare una pietra d’inciampo

Premio “21 marzo” Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Il Comune di Abbiategrasso bandisce un Premio in esecuzione della Deliberazione di consiglio del 2023 numero 31 , finalizzato alla realizzazione di una veste grafica che possa essere stampata su una pietra di inciampo (misura indicativa 15x15 cm) che sarà posizionata in prossimità di una delle sedi comunali.

Per partecipare

I candidati, si fanno garanti dell’originalità dei progetti presentati. Per partecipare al Premio, i candidati dovranno presentare i seguenti elaborati: una breve relazione esplicativa che descriva l'idea progettata e spieghi la logica e gli intenti comunicativi; elaborato grafico della veste grafica a colori in formato vettoriale o jpeg; domanda di partecipazione scaricabile sul sito ufficiale del Comune e modulo di cessione del copyright.

Il plico dovrà essere consegnato a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Abbiategrasso, (piazza Marconi n.1) o a mezzo PEC all’indirizzo comune.abbiategrasso@legalpec.it e riportare esternamente la dicitura: “Premio 21 marzo”. Ogni partecipante potrà presentare una sola opera, corredata dalla firma dell'autore. Non sono previste spese per l’iscrizione e la partecipazione al Premio. Ultimo giorno utile per la presentazione delle domande è fissato per il 30 maggio 2024.