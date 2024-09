A Bià partiti i lavori per nuova illuminazione in biblioteca

Il Castello visconteo di Abbiategrasso e in particolare i locali della biblioteca al suo interno potranno contare su un impianto di illuminazione efficiente e all'avanguardia per quanto concerne il risparmio energetico. Questo grazie ai lavori, programmati dall'Amministrazione comunale, partiti nella giornata di lunedì, 16 settembre 2024, che interesseranno le diverse sale del manufatto.

«Si tratta di interventi di manutenzione straordinaria – spiega l'assessore ai Lavori pubblici Roberto Albetti – che vanno ad applicare l'efficientamento energetico all'impianto di illuminazione. Nel dettaglio verranno installati dei sensori (al piano terra della biblioteca e in Sala consiliare sono già attivi) che non solo daranno il comando di accensione delle luci, ma saranno in grado di modulare l'intensità dell'illuminazione in base alle reali necessità, per un risparmio complessivo importante. Lo stanziamento di 70 mila euro – conclude Albetti – sta ad indicare da parte dell'Amministrazione un'attenzione per un luogo, il Castello, che rappresenta il cuore pulsante dei servizi culturali e non solo, proposti dalla nostra città».