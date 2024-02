A Bià la mostra BibliotEque Agenda 2030

Dal 24 febbraio al 24 marzo 2024 la Biblioteca civica “R. Brambilla” di Abbiategrasso , all'interno del Castello Visconteo, in collaborazione con Fondazione per leggere organizza la Mostra BibliotEque Agenda 2030.

Esposizione itinerante

Si tratta di una mostra itinerante, messa a disposizione delle biblioteche grazie ad un finanziamento ricevuto dal Ministero della Cultura sul fondo per la promozione della lettura, ed è composta da 8 pannelli espositivi, corredata da materiale informativo da diffondere ai propri utenti.

Agenda 2030

L’ “Agenda 2030” per lo sviluppo sostenibile, approvata dall’Onu nel 2015, pone a tutte le istituzioni, le agenzie culturali ed educative, i cittadini e tutte le persone, una serie di obiettivi da realizzare in cooperazione. Le Biblioteche sono particolarmente coinvolte e impegnate nel miglioramento della societa’, mettendo a disposizione di tutti risorse documentarie, artistiche e informative e lavorando con la comunita’ per il raggiungimento degli obiettivi sottoscritti da 193 paesi del mondo. La mostra sarà inaugurata mercoledì 24 febbraio alle ore 16 e sara’ visitabile durante gli orari di apertura della Biblioteca:

Lunedì 14.00-19.00; Martedì 9.00-12.15 14.00-19.00 ; Mercoledì 9.00-12.15 14.00-18.00 ; Giovedì 9.00-12.15 14.00-19.00 ; Venerdì 9.00-12.15 14.00-19.00 e Sabato 9.00-12.15 14.00-19.00