A Bià inaugurato il temporary store di Hospice

L’Associazione Amici dell'Hospice di Abbiategrasso ha inaugurato venerdì sera il Temporary Shop a favore dei malati inguaribili in Galleria Mirabello.

I prodotti al suo interno sono stati donati da aziende e donatori gratuitamente : capi usati firmati, accessori nuovi di grandi marchi, borse ad uncinetto e tovagliati. Se ti appassionano le collezioni potrai trovare alcuni articoli imperdibili: chitarre, vinili, musicassette e fumetti. Se ti entusiasma il vintage lo Store è il posto giusto per trovare un regalo e fare del bene. Puoi trovare arredamento, giocattoli, album, stampe e addirittura un trenino elettrico funzionante e completo di scatola originale. Inoltre ci saranno una serie di prodotti realizzati dai volontari dell’Hospice che potrai regalare ai tuoi cari a fronte di una donazione minima. Dopo l’apertura ufficiale di venerdì, lo spazio sarà aperto tutti i week end fino al 22 dicembre; orario continuato dalle 9 alle 19

Il temporary sarà interamente gestito dai volontari dell’Associazione e all’interno dei locali si potranno trovare, oltre ai regali di Natale, materiali informativi riguardo il volontariato in Hospice, le cure palliative e i servizi offerti dalla struttura. Lo store solidale dell’Hospice di Abbiategrasso vedrà anche la collaborazione degli studenti del liceo scientifico Bachelet che svolgeranno nello spazio espositivo alcune ore di alternanza scuola lavoro in collaborazione con i volontari dell’Hospice.

Soddisfatto il Presidente dell’Associazione, Corrado Dell’Acqua, che ha commentato:

“Si tratta della prima volta che proponiamo un’iniziativa di questo tipo. Per noi è una scommessa ma siamo certi che il nostro coraggio verrà ripagato. Oltre a proporre prodotti a sostegno dell’Hospice abbiamo pensato che questa potesse essere un’occasione per animare la nostra città. Per questo abbiamo stilato un fitto calendario di eventi che prevedono anche la realizzazione di alcuni laboratori che speriamo aumentino le presenze nel nostro spazio ma anche nel centro di Abbiategrasso, contribuendo a renderlo ancora più vivo.”