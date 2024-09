A Bià il nuovo comandate dei Carabinieri in Municipio

Il sindaco Cesare Nai, insieme alla sua vice, Beatrice Poggi, ha dato il benvenuto al nuovo comandante della Compagnia Carabinieri di Abbiategrasso il Capitano Francesco Lionello, subentrato da pochi giorni al Maggiore Alessandro Riglietti, destinato a dirigere il Nucleo Radiomobile a Roma.

Focus sulle necessità più urgenti

Nell'occasione, oltre a fare gli onori di casa, i rappresentanti dell'Amministrazione abbiatense hanno avuto modo di fornire al Capitano un quadro complessivo della città, concentrandosi su quelle che sono le necessità più urgenti per i cittadini e per la tutela della loro sicurezza. Ottime premesse per un impegno sinergico ed incisivo nel pieno interesse della collettività.