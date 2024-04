A Bià il concerto degli studenti per riflettere su guerra e pace

Grande performance all’auditorium dell’Annunciata di Abbiategrasso , i ragazzi del gruppo MusicAle e del gruppo Io sono Lilith, venerdì scorso, 19 aprile 2024, hanno messo in scena uno spettacolo unico ed entusiasmante, dal titolo “Odio gli indifferenti” , “Make music not war”.

Un concerto contro la guerra

Una manifestazione contro la guerra, fortemente voluta dai ragazzi, in cui hanno raccontato attraverso la musica e la lettura di poesie e monologhi, di come loro interpretano alcuni temi come l’indifferenza, la guerra, la pace e la guerra interiore.

“Spero sia arrivato tutto il calore umano e unico di ogni ragazzo. - ha dichiarato la professoressa Agnese Coppola - Nel gruppo ci sono ragazzi con storie molto particolari. Alcuni tra musicisti e poeti sono quelli che, in modo per me assurdo, vengono definiti dsa o dva, come se si potesse catalogare l’animo umano”.

Ad assistere alla serata, tra il pubblico c’erano oltre al preside dell’istituto Alessandrini Michele Raffaeli, anche Beatrice Poggi, vicesindaco e assessore con delega a cultura, sport, turismo e politiche giovanili e Marina Baietta, assessore ai servizi per l’infanzia, educativi e scolastici. La serata è stata articolata in modo che tutti i ragazzi potessero far sentire la loro voce, chi cantando e chi leggendo testi, sia di autori molto famosi come ‘Odio gli indifferenti’ di Antonio Gramsci, sia testi scritti dai ragazzi stessi. Molti tra i ragazzi si alternavano per suonare vari strumenti e cantare canzoni con messaggi molto importanti e che hanno fatto la storia della musica, sia in inglese come Blowing in the wind di Bob Dylan, Sunday bloody sunday degli U2 o Imagine di John Lennon, sia in italiano come La guerra di Piero di Fabrizio De Andrè, , C’era un ragazzo di Morandi , Generale di Guccini e Samarcanda di Roberto Vecchioni.

I ragazzi inoltre sono stati sostenuti, seguiti e aiutati in questo progetto da alcuni professori dell’IIS Alessandrini: Agnese Coppola, Alba Beretta, Claudia Zeccara, Romina Lembo, Domenico Vadalà, Pietro Sanzeri e l' educatrice Katia Cestaro che sta facendo una tesi sul gruppo Io sono Lilith.