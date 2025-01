A Bià festeggiate le Polizie Locali dell’Abbiatense e Magentino

Il Comune di Abbiategrasso ha ospitato la tradizionale cerimonia per la Festa di San Sebastiano, patrono dell'intero corpo di Polizia locale.

Sabato 25 gennaio 2025, nel tardo pomeriggio, verso le 19.30, dopo la messa celebrata da monsignor Innocente Binda nelle Basilica di Santa Maria Nuova, tutti i componenti delle Polizie Locali dell’abbiatense e magentino si sono recati all’ex convento dell’Annunciata per il conferimento delle onorificenze al personale della Polizia locale. Alla Cerimonia erano presenti molti sindaci del territorio, oltre all’assessore regionale alla Sicurezza della Lombardia Romano La Russa e l’onorevole Umberto Maerna.

"Poter ospitare nel nostro Comune una cerimonia alla quale la Polizia Locale tiene molto è per noi motivo di orgoglio, oltre che fonte di grande impegno – ha commentato il sindaco Cesare Nai – Diventa questo il modo concreto per dare il giusto riconoscimento agli uomini e alle donne della Polizia locale, impegnati quotidianamente in un lavoro complesso, in alcuni casi rischioso, che ha che fine il bene e la tutela delle nostre comunità. Loro contribuiscono a rafforzare il senso civico, pilastro della comunità, per garantire una società civile".

“ Un’occasione per rendere omaggio alle donne e agli uomini in divisa che, ogni giorno, operano con dedizione e coraggio per garantire la sicurezza nelle nostre comunità. Ho voluto esprimere la mia vicinanza e il mio sostegno anche ai Vigili del Fuoco di Abbiategrasso, vittime di un vile attacco a Capodanno. Gesti simili non possono e non devono essere tollerati: chi si adopera per il bene comune merita rispetto e supporto. La loro presenza è un pilastro fondamentale per la coesione sociale e il benessere dei cittadini”.