A Bià decretati i vincitori del concorso “Dipingi il Cencio”

Come ogni anno in questo periodo è stato decretato il disegno vincitore del concorso “Dipingi il cencio”, il simbolo per l’annuale edizione del Palio di Abbiategrasso.

Qualche giorno fa, venerdì 26 aprile, gli “Amici del Palio di San Pietro” hanno comunicato i vincitori del concorso “Dipingi il Cencio” per il 45° Palio che si disputerà Domenica 29 Settembre 2024.

45° edizione del Palio di Abbiategrasso

La commissione composta dal Presidente Tiziano Perversi, i cinque Capitani e l’Assessore alle Politiche Scolastiche Marina Baietta, ha visionato i Bozzetti provenienti dalle varie scuole secondarie di primo grado di Abbiategrasso. I vincitori sono Alice Parmeggiani, Sergey Aleshkin della classe 3^ della scuola “Correnti IC Terzani”, sotto la supervisione del Professore di Educazione Artistica Fiorini Federico.

I ragazzi verranno premiati durante la mattinata di domenica 22 Settembre 2024, durante la cerimonia ufficiale di presentazione del “Cencio” in Piazza Marconi.

Con questo primo passo inizia il Palio di San Pietro 2024, uno degli appuntamento più sentiti e seguiti in città.