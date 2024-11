A Bià controlli antidroga anche negli esercizi pubblici

Non si fermano i controlli della Polizia Locale di Abbiategrasso, congiunti con il Nucleo Cinofili della Polizia Locale di Milano, al fine di debellare l’uso e lo spaccio di sostanze stupefacenti in città.

Sotto controllo le aree sensibili

La scorsa settimana, nel pomeriggio di giovedì 14 novembre 2024, infatti, diversi uomini della Polizia Locale di Abbiategrasso e due Agenti dell’unicità Cinofili di Milano, coordinati dalla Comandante dottoressa Maria Malini, hanno pattugliato le aree sensibili di Abbiategrasso, concentrandosi maggiormente nell’area antistante il castello e la Stazione ferroviaria, luoghi con alta frequentazione di soggetti dediti all’uso di sostanze stupefacenti.

Nel mirino alcuni locali pubblici

L’operazione ha portato al sequestro amministrativo di 5,40 gr. di hashish contro ignoti, in quanto i detentori, alla vista degli Agenti a quattro zampe hanno abbandonato la sostanza facendo perdere le loro tracce.

Nel “mirino” della Polizia Locale anche degli pubblici esercizi, segnalati da parte di alcuni avventori e cittadini della zona, come poco sicuri in quanto, verosimilmente, i servizi vengono usati come luogo di scambio. All’interno, dagli agenti con i cani venivano rinvenuti degli involucri di sostanza appena ceduta e/o usata.

Rimane sempre alta da parte dell’Assessore alla Sicurezza di Abbiategrasso, Chiara Bonomi, l’attenzione al contrasto delle sostanze stupefacenti per l’accrescimento della sicurezza su tutto il territorio cittadino, di fatti, seguiranno altri controlli meriti con l’intento di annientare radicalmente le attività illecite dovute al consumo di sostanze stupefacenti.