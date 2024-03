A Bià consegnate le borse di studio Massimo Conalbi

Tre studenti diplomati dell’IIS Alessandrini (ex ITIS) di Abbiategrasso, lunedì 4 marzo 2024, hanno ricevuto una borsa di studio in onore dell’ amatissimo ex professore e vicepreside Massimo Conalbi.

Nell’anniversario della sua scomparsa

L’evento si è svolto in occasione dell’anniversario della sua scomparsa, avvenuta proprio il 4 marzo 2021, a causa di un malore improvviso. Per volontà della scuola e della moglie del professor Conalbi, Bianca Osnaghi, dal 2022, è stata costituita questa borsa di studio per premiare i ragazzi che hanno ottenuto ottimi risultati alla conclusione del ciclo di studi e che più di altri si sono impegnati e hanno partecipato attivamente alle tante attività extra scolastiche che vengono proposte dalla scuola.

Nell’aula Magna Massimo Conalbi

La cerimonia di premiazione dei tre studenti, Marco Bonaita, diplomato della classe 5AT, Elisa Cò , diplomata della classe 5BS e Riccardo Amodeo diplomato della classe 5A si è tenuta alla presenza degli studenti, del dirigente scolastico Michele Raffaeli, della moglie del prof Conalbi e dell’assessore all’istruzione Marina Baietta, presso l’aula Magna della scuola, dedicata proprio al professor Conalbi.

“Andiamo sempre a premiare le tre anime della scuola: ITIS, liceo e IPS, ovvero i tre indirizzi che abbiamo- ha spiegato la professoressa Agnese Coppola - Abbiamo fatto inoltre un concorso interno per la definizione del titolo di un’opera che ci è stata donata da un ex docente Pierangelo Russo. Quest’opera racchiude quella che per lui è la figura del maestro e il rapporto tra maestro e allievo. Abbiamo deciso di inserirla nel contesto della premiazione perché Massimo Conalbi ha sempre avuto un’attenzione particolare per i ragazzi. Lui ha incarnato quella che è la missione di questa scuola, l’inclusione. Ha sempre guardato i ragazzi negli occhi e ha sempre cercato di capire cosa fosse meglio per loro. Sono stati premiati per questo concorso un ragazzo di seconda che ha dato come nome alla scultura “La colonna del futuro”, futuro perché tutto quello che si osserva a scuola magari non lo percepisci mentre ci sei ma lo vedi dopo, col passare degli anni”.

Nel corso della premiazione inoltre sono intervenuti con testi poetici e musicali, il gruppo musicale e il gruppo ‘Io sono Lilith’.