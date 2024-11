A Bià commemorazione per i caduti di Nassiriya

L’Amministrazione comunale di Abbiategrasso ha voluto rendere omaggio ai nostri militari che 21 anni fa persero la vita in un attacco terroristico a Nassiriya. Un tremendo fatto che scosse l’intera nazione.

28 persone persero la vita

Ventuno anni fa, il 12 novembre 2003, il contingente italiano di stanza a Nassiriya, nel sud dell'Iraq, fu oggetto di un pesantissimo attacco kamikaze. A perdere la vita in quell'attentato furono 28 persone. Dodici di loro erano carabinieri appartenenti alla Multinationale Specialized Unit: Massimiliano Bruno, Giovanni Cavallaro, Giuseppe Coletta, Andrea Filippa, Enzo Fregosi, Daniele Ghione, Horacio Majorana, Ivan Ghitti, Domenico Intravaia, Filippo Merlino, Alfio Ragazzi, Alfonso Trincone.

Nel loro ricordo e in quello delle altre vittime dell’attentato questa mattina, martedì 12 novembre 2024, al Parco Carabinieri di via Montale, l’Associazione Nazionale Carabinieri e l’Amministrazione comunale presenti il sindaco Cesare Nai , l’assessore Chiara Bonomi oltre ai consiglieri Giuseppe Serra e Gabriele Di Giacomo hanno reso omaggio ai Caduti.

L’altra importante ricorrenza legata a questo periodo dell’anno per l’Anc sarà domenica , 17 novembre 2024, per la ricorrenza della Virgo Fidelis, patrona dell’Arma. L’appuntamento è alle 10.45 al Parco Carabinieri, dal quale partirà il corteo che culminerà in centro con la celebrazione della messa alle 11.30 in Santa Maria.