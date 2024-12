A Bià Babbo Natale quest’anno… arriverà in moto

Un tocco di magia rivolto a tutti, ma in particolare ai bambini, è l’iniziativa portata dal MotoClub Abbiategrasso, in collaborazione con gli amici del Gruppo 4F For Friends , che organizza il primo "Babbo Natale in moto" previsto per martedì 24 dicembre, Vigilia di Natale.

Ventina di biker in giro per la città

Dalle 14 il primo giro e poi dalle 16 alle 17 circa il secondo passaggio, una ventina di motociclisti vestiti da Babbo Natale, gireranno per le vie del centro di Abbiategrasso regalando dolciumi ai più piccoli...Il gruppo farà tappa anche a Vermezzo con Zelo. Babbo Natale quest’anno… arriverà in moto.

Una tradizione che si rinnova : “Befana in moto 2025”

Impavidi biker che sfidano il gelo, a bordo delle loro moto, torneranno il 6 gennaio 2025 per la 25esima edizione dell’ iconica "Befana in Moto"

Qualche novità accoglierà i partecipanti, innanzitutto prima della partenza, alle 9 in piazza V.Veneto, ci sarà la benedizione delle moto e dei motociclisti, grazie a Don Stefano; tapa la parco dei Bersaglieri, a quello degli Alpini e al centro Anffas di strada per Cassinetta, piazza Castello e ritorno in piazza V.veneto per mezzogiorno

Inoltre ci sarà un bellissimo gadget per tutti oltre al ritorno della pettorina colorata per fare tutti assieme una foto ricordo spettacolare. Quest'anno il ricavato della manifestazione verrà donato a Hospice di Abbiategrasso.