A Bareggio in arrivo quattro palestre a cielo aperto

Quattro palestre a cielo aperto in arrivo nei parchi di Bareggio e San Martino.

Ieri, lunedì 19 dicembre 2022, la Giunta comunale guidata da Linda Colombo ha approvato la delibera per l’installazione delle attrezzature Calisthenics al parco Arcadia, al parco delle Quattro Elle, al parco La Bareggetta e al parco Borsellino.

Ha spiegato l'assessore ai Lavori pubblici Roberto Pirota:

"Abbiamo scelto parchi recintati affinché le aree Calisthenics siano protette anche nelle ore notturne. In ogni parco ci saranno attrezzature differenti, in modo tale che i ragazzi siano invogliati a provarle tutte. Dopo il passaggio in Giunta, gli uffici procederanno con la determina per far partire l’ordine, con l’obiettivo di mettere a disposizione le palestre a cielo aperto per la primavera".