Entro il 4 giugno le domande per la selezione di autisti patente C e di operai operatori ecologici

A.A.A. autisti patente C e operai operatori cercansi

L’Azienda Speciale Multiservizi Srl – ASM di Magenta – ha riaperto i termini di presentazione delle domande per la selezione pubblica di personale.

ASM formerà una graduatoria dalla quale poter attingere per l’assunzione di Autisti con la patente C o di Operai addetti alla raccolta rifiuti e spazzamento stradale.

Come candidarsi

Le persone interessate dovranno inviare la propria candidatura, redatta secondo il modello allegato al bando, entro e non oltre le 12 del 4 giugno , all’indirizzo: ASM srl Via Crivelli n. 39 – 20013 Magenta.

Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta all’Ufficio del personale dell’azienda, nei giorni feriali, sabato escluso, ai numeri telefonici 02.97229211 o 02.97229212. Oppure collegandosi all’indirizzo web del sito di ASM: https://www.asmmagenta.it/