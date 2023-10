A 100 anni dalla sua costituzione, l'Università degli Studi di Milano ha inaugurato il nuovo anno accademico a Rho-Mind

Inaugurato l’anno accademico 2023-2024 e celebrata la prima pietra del suo futuro Campus scientifico nell’area Mind di Rho.

La cerimonia nell'auditorium di Palazzo Italia

Si è svolta presso l’Auditorium di Palazzo Italia, preceduta dalla Cerimonia della prima pietra del Campus Mind l'inaugurazione del nuovo anno accademico dell'Università Statale di Milano. Una cerimonia avvenuta alla presenza di rappresentanti delle istituzioni comunali, regionali e nazionali tra cui il primo cittadino rhodense Andrea Orlandi

A 100 anni dalla nascita ridisegnamo i confini dell'Ateneo

“La data scelta rappresenta un momento di straordinaria importanza per l’Ateneo che proprio il 16 ottobre del 1923 fu costituito con Regio Decreto – afferma il rettore Elio Franzini. – “E a 100 anni dalla nascita della Statale, celebriamo il nuovo anno accademico e la prima pietra del Campus Mind con la prospettiva di ridisegnare i confini dell’Ateneo, in un luogo già polo di innovazione che attrae ricercatori e imprese all’avanguardia da tutto il mondo, e che, in futuro, accoglierà una comunità di oltre 23 mila persone tra studenti, ricercatori, docenti e personale di staff”.

L'inizio della cerimonia con l'inno nazionale suonato dal Quartetto d’archi dell’Orchestra dell’Università

L'inaugurazione dell'anno accademico 2023-2024 è iniziata con il Quartetto d’archi dell’Orchestra dell’Università degli Studi di Milano, composto da Federico Silvestro e Christine Champlon al violino, Miloš Rakić alla viola e Francesco Dessy al violoncello, che ha eseguito l’Inno italiano ed europeo, mentre i saluti istituzionali sono affidati ad Alessandro Morelli, Sottosegretario di Stato per il coordinamento della politica economica e di programmazione degli investimenti pubblici, Alessandro Fermi, Assessore all’Università, ricerca, innovazione di Regione Lombardia, e Giuseppe Sala, sindaco di Milano.

La prima pietra in marmo di Candoglia donata dalla Fabbrica del Duomo

La prima pietra in Marmo di Candoglia è stata svelata nell'area tra Palazzo Italia e l'albero della vita. Una pietra in marmo di Candoglia, un marmo di colore rosa è stata donata dalla Fabbrica del Duomo di Milano. Un filo rosso che lega questa pietra alla città di Milano in quanto lo stesso marmo è stato usato per la costruzione del Duomo di Milano.