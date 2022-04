64milioni di euro per sostenere il pagamento delle bollette

“Dalla Regione 64 milioni di euro, a fondo perduto, contro il caro bollette da destinare a negozi, artigiani e impianti sportivi. Una vera e propria iniezione di energia per il sistema economico e sociale della Lombardia”.

Simone Giudici, Consigliere regionale della Lega al Pirellone, ha voluto commentare questo importante pacchetto di aiuti deciso dal Consiglio lombardo.

“Questo pacchetto di misure intende promuovere l’efficientamento degli impianti energetici ed è la prosecuzione del manifesto con le proposte inviate, da Regione, al Governo e alla Commissione Ue per contrastare l’impennata dei costi per le Pmi del territorio. Nel dettaglio i contributi saranno ripartiti come segue: 9,6 milioni di euro per le imprese del commercio e della ristorazione; 22,3 milioni per le imprese artigiane e 32 milioni per gli operatori degli impianti sportivi a rischio fallimento. I sostegni potranno variare dal 50% e fino all’80% della spesa ammissibile per la sostituzione di macchinari e attrezzature ma anche per l’installazione di sistemi fotovoltaici”.