Sono stati piantate 517 nuove piante a Villa Cortese grazie al progetto Forestami che ha coinvolto decine di alunni delle scuole locali.

Forestami, l'iniziativa che si propone di coinvolgere tutti, cittadine, cittadini, comunità locali, istituzioni, associazioni e aziende nella responsabilità di mitigare il cambiamento climatico attraverso la piantagione di 3 milioni di nuovi alberi entro il 2030 a Milano e nel territorio della Città metropolitana di Milano, arriva a Villa Cortese in via Fratelli di Dio.

Nell’area a ovest del territorio comunale di Villa Cortese, al confine tra il tessuto residenziale e l’ambito industriale viene realizzata una nuova area boscata: 517 piante, di cui 238 alberi e 279 arbusti, su una superficie complessiva di circa 3.800 metri quadri.

L’area di intervento è limitrofa da un lato all’azienda Pietro Carnaghi, mentre a est confina con un campo agricolo. Il progetto prevede la realizzazione di un rimboschimento di alberi e arbusti in tutta l'area disponibile e in adiacenza a un piccolo bosco preesistente.

La composizione agronomica della piantagione prevede una significativa variabilità botanica così da ricreare un ambiente boschivo a elevata biodiversità e favorevole alla fauna selvatica.

Il progetto di forestazione, avviato proprio in questi giorni è a cura della Cooperativa Officina che si prenderà cura dell’area e delle piante per cinque anni.

“I progetti di riforestazione che hanno coinvolto e coinvolgeranno il nostro territorio sono tra i progetti che ci stanno più a cuore. Tramite Forestami infatti siamo coinvolti anche nel progetto Superb e grazie a questa collaborazione, con oggi, arriviamo a tre nuove aree a Villa Cortese per un totale di ben 50.000 mq circa e 5.000 nuove piante: nuove aree boscate che regaleranno alle prossime generazioni ossigeno, ombra e benessere! Siamo contenti della partecipazione diretta delle ragazze e dei ragazzi nella realizzazione di questo progetto nell’ambito di Forestami. In secondo luogo siamo convinti anche che il coinvolgimento in prima persona dei ragazzi aggiunga un grande valore ad un progetto di “lungo respiro”: nel tempo le piccole e giovani piante che oggi mettiamo a dimora cresceranno e diventeranno grandi proprio insieme ai giovani cittadini che oggi le stanno piantando e che, ne sono certo, ne avranno cura” afferma Alessandro Barlocco sindaco di Villa Cortese.