48enne uccisa in casa: chiuse le indagini nei confronti del marito

L'omicidio di via Gran Paradiso

Trovata morta in casa a Arese il 19 giugno 2021 Silvia Susana Villegas Guzman di 48 anni.

Si sono chiuse le indagini nei confronti del 41enne messicano di Arese accusato di aver ucciso la moglie 48enne nel giugno del 2021.

La chiusura delle indagini

La procura di Milano ha chiuso le indagini nei confronti Jaime Moises Rodriguez Diaz, 41enne originario del Messico, arrestato il 19 giugno 2021 con l'accusa di aver ucciso la moglie connazionale di 48 anni e di aver poi tentato di fare lo stesso con il maggiore dei tre figli ad Arese . L'avviso di chiusura delle indagini preliminari, atto che prelude la richiesta di rinvio a giudizio, è stato notificato all'avvocato difensore Iacopo Viola.

Le dichiarazioni dell'accusato

Durante l'udienza di convalida dell'arresto davanti al gip Laura Minerva, Rodriguez Diaz aveva ammesso di aver "compiuto di un'azione di soffocamento della moglie" con il braccio "ma di non averlo fatto per ucciderla quanto per essere ascoltato". Inoltre ha aggiunto "di aver spontaneamente interrotto tale azione quando la donna era certamente viva" e "solo dopo l'aggressione" al figlio maggiore "era ritornato in camera dove la moglie, soccorsa da un altro figlio, era caduta terra battendo probabilmente la testa sul comodino".

All'ingegnere 41enne il pm Giovanni Tarzia, titolare delle indagini condotte dai Carabinieri della compagnia di Rho, contesta l'omicidio volontario aggravato della moglie e il tentato omicidio e lesioni aggravati al figlio 18enne.