35 anziani cercano casa, 15 ospitati alla Rsa Perini

Tetto scoperchiato e stanze allagate alla Rsa Pastor Angelicus di via Arsia a Milano. 35 anziani «cercano casa» 15 di loro vengono accolti alla Casa di Riposo Perini di via Cadorna a Rho.

34 donne e un uomo, ospiti della struttura, evacuati per l'inagibilità della casa di riposo

A causa del nubifragio e del vento forte, il tetto della struttura situata nel quartiere milanese di Quarto Oggiaro è letteralmente volato via, finendo nel giardino di alcune case del quartiere mentre altri pezzi sono stati fermati dalle ringhiere del terrazzo e poi messi in sicurezza dai vigili del fuoco. Lunedì pomeriggio, invece, l'acqua è entrata in diverse stanze dell'istituto geriatrico, completamente allagate. E’ stato a questo punto che è stato necessario evacuare la struttura dove erano ospitate 35 persone, di cui 34 donne.

Il presidente del Perini Angelo Garavaglia: "Abbiamo richiesto positivamente alla richiesta di aiuto di Asl e Uneba"

«Avendo a disposizione un reparto al primo piano che avevamo intenzione di aprire nei prossimi mesi, quando è previsto un aumento del personale della nostra Rsa - spiega il presidente Angelo Garavaglia - abbiamo subito risposto positivamente alla richiesta che ci è stata fatta dall’Asl e dall’Uneba che hanno subito diramato un appello a tutte le amministrazioni comunali. Richiesta - prosgeue il presidente Angelo Garavaglia - che ci è stata fatta anche dal primo cittadino rhodense Andrea Orlandi che conosce bene la realtà della nostra Rsa».

Ospitabilità alberghiera, dal punto di vista sanitario gli ospiti sono seguiti dal personale medico della Rsa milanese

Una ospitatlità «alberghiera».

«Non avendo al momento a disposizione il personale per curare queste 15 persone - spiega il presidente della Casa di Riposo Perini - abbiamo data disponibilità ad occuparci delle pulizie, della mensa e del servizio lavanderia. Il personale sanitario che si occuperà dei 15 ospiti è invece quello della casa di riposo di via Arsia dove le persone risiedevano».

"La Rsa 'Pastor Angelicus' di Milano gestita dall’associato Uneba Milano Istituto Geriatrico Milanese ha subito rilevanti danni al tetto a seguito del forte temporale che ha investito la città, si legge in una nota di Uneba - organizzazione di categoria del settore sociosanitario e assistenziale - che ha rivolto un appello a tutti i propri associati. "I danni subiti rendono necessario trovare subito una collocazione per alcuni degli anziani accolti per circa un mese, il tempo necessario alle riparazioni.

Rimarranno a Rho per circa due mesi